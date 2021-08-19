В Кайшядорисе ковидом заболели 15 пациентов больницы, подозревают, что болезнь занесли родственники

"Сегодня мы открыли 15 коек для больных ковидом, сейчас у нас 12 больных", – сказала директор больницы Эдита Скаракодене.

По ее словам, в самой больнице ведется жесткий контроль, поэтому больные в учреждение вряд ли могли поспасть. Кроме того, персонал привит и соблюдает все требования, поэтому они занести болезнь вряд ли могли.

"Мы считаем, поскольку посещения не ограничены, (...) болезнь принесли родственники больных", – сказала Скаракодене.

"Близкие пациентов не оценивают возможные риски: они обнимаются, снимают маски, остаются у постели больных дольше 15 минут, иногда персоналу приходится их насильно выпроваживать", – заметила врач.

Двоих пациентов увезли в Мариямпольскую больницу, еще нескольких лечат дома, поскольку их состояние нетяжелое.

"Есть несколько тяжелых пациентов, но есть и такие, у которых нет симптомов. Из 15 заразившихся только двое привитые. Привитые болеют в легкой форме", – сказала врач.