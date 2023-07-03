В кафе в центре Паланги вильнюсец был удивлен: в меню одна цена, в чеке - другая

"Я приехал в Палангу поработать и заодно отдохнуть. На выходных я зашел в достаточно пустое, но близкое мне как вильнюсцу место - Alynаs. Я решил выпить пива. Взял новое, какое мне еще не доводилось пробовать. К сожалению, цена в чеке меня удивила - она была не та, что в меню", – рассказал Томас.

Ответ официанта на вопрос о разнице удивил Томаса: "Это не ошибка, а реальная цена". Выяснилось, что накануне директор заведения меняла цены, поэтому цены на разные блюда и напитки в меню не совпадают с реальными.

Тогда мужчина сравнил другие цены и заметил, что они тоже не совпадают с ценами в меню.

3 июля журналист портала отправился в кафе, чтобы проверить, был ли решен вопрос несоответствия цен. Оказалось, что ситуация не изменилась.