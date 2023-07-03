В кафе в центре Паланги вильнюсец был удивлен: в меню одна цена, в чеке - другая

"Я приехал в Палангу поработать и заодно отдохнуть. На выходных я зашел в достаточно пустое, но близкое мне как вильнюсцу место - Alynаs. Я решил выпить пива. Взял новое, какое мне еще не доводилось пробовать. К сожалению, цена в чеке меня удивила - она была не та, что в меню", – рассказал Томас.
Ответ официанта на вопрос о разнице удивил Томаса: "Это не ошибка, а реальная цена". Выяснилось, что накануне директор заведения меняла цены, поэтому цены на разные блюда и напитки в меню не совпадают с реальными.
Тогда мужчина сравнил другие цены и заметил, что они тоже не совпадают с ценами в меню.
3 июля журналист портала отправился в кафе, чтобы проверить, был ли решен вопрос несоответствия цен. Оказалось, что ситуация не изменилась.
На вопрос, откуда разница между ценами в меню и в чеках, работница кафе сначала растерялась и спросила, какая разница была зафиксирована. После того как рассказали о том, с какой ситуацией столкнулся Томас, она объяснила, что разница появляется потому, что цены совсем недавно изменились, а новые меню еще не напечатали.
"Обычно мы предупреждаем клиентов сразу, что цены другие, но вчера работал новенький", – сказала женщина.