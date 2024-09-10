2024.09.10 13:09

В Йонишкском районе рыбак поймал розовую змею: удивлен даже натуралист

 
Виктория Дачинскайте
ru.DELFI.lt

Джюгас Каваляускас ловил рыбу в Йонишкском районе, а поймал розовую змею.

Герпетолог Герардас Пашкявичюс, увидев эту фотографии и видео, с трудом поверил в то, что видит.

Рыбак был удивлен своей находкой и обратился за разъяснениями к специалистам.

„Когда я увидел фото и видео, сам опешил“, – сказал Пашкявичюс.

Выяснилось, что это уж обыкновенный, а его необычная окраска вызвана генетической мутацией. Это уж-альбинос.

Rožinė gyvatė

„Появление такого альбиноса в природе и факт его выживания - это настоящий вызов, ведь такой окрас не маскирует рептилию. Видно, что это молодой уж, возможно, он не достигнет почтенного возраста, но сам факт увидеть в природе змею-альбиноса, это что-то невероятное“, – сказал натуралист.

Змеи - холоднокровные животные, им важно греться на солнце, а вот для альбиноса солнечные ванны как раз представляют опасность, животное может заболеть раком кожи.

Напомним, что в Литве живут змеи трех видов: гадюка, уж обыкновенный и обыкновенная медянка.

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