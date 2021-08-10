В Йонавской больнице родила нелегальная мигрантка: приехала с двумя переводчиками

В минувшую субботу в Йонавскую больницу из Руклы привезли беременную женщину 1989 г.р. Она родила девочку. Мать с младенцев вскоре увезли назад в Центр приема беженцев.

"Это были первые роды, никаких медицинских проблем не было", – сказал Delfi ВРИО главврача больницы Видас Качюшис.

Женщина приехала в больницу в сопровождении двух переводчиков: один переводил с литовского на арабский, а другой с арабского на курдский. Женщина владеет только курдским.

Несмотря на то, что роды прошли без проблем, возник бюрократический вопрос: кто оплатит услуги врачей.

"Мы пытаемся решить этот вопрос с Каунасской территориальной больничной кассой, поскольку сейчас система показывает, что эта пациентка не застрахована, поэтому и деньги за нее нам не предусмотрены. Если с каунасцами решить вопрос не удастся, обратимся в Государственную больничную кассу и в МВД. Бюджет должен оплачивать такие расходы. В приказе упомянуто предоставление таких услуг как скорая помощь нелегальным мигрантам, отдельно указаны роды", – сказал Качюшис.

Всего в Йонавскую больницу привозили 4 мигрантов (двое из них - дети). "Одного мужчину привезли после приступа уролитиаза, но помощь ему никакая не требовалась. У мальчика болел зуб, у другого мальчика - поднялась температура", – сказал врач.

Проблемы с оплатой услуг возникли не только из-за роженицы.

"У двоих привезенных не было ни кодов, ни имени, ни фамилии. Так им оказали, скажем так, гуманитарную помощь. Одного ребенка система идентифицировала, но денег мы не получили. Система еще не работает, возможно, это какие-то проблемы ИТ" – сказал врач.