По словам "трудовиков", согласно действующему порядку, политическая партия или кандидат не могут отозвать свою кандидатуру, когда срок регистрации истек.

"Политическая организация или участник политической кампании должны иметь право не только выдвигать, но и отзывать представленных кандидатов или списки кандидатов. Эти муниципальные выборы еще раз показали, что нынешний порядок нуждается в изменении", - сказала член парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене.

Фракция также предлагает вернуть ранее действовавшее положение о пересчете голосов, поскольку, по ее мнению, действующее регламентирование не обеспечивает возможности убедиться в правильности и точности подсчета голосов.

"Измененный порядок позволит обеспечить качественную работу избирательных комиссий, сократит объявление ошибочных результатов выборов, сделает возможным обязательный пересчет голосов в случае разницы менее 50 голосов", - о проекте говорит член парламентской фракции Партии труда Ева Качинскайте-Урбонене.

Если Сейм одобрит, в Избирательном кодексе будет предусмотрено, что окружная, муниципальная избирательная комиссия, в установленном Главной избирательной комиссией (ГИК) порядке, выберет избирательный участок или участки, в них – список кандидатов или списки, за которых отданы голоса и получены голоса предпочтения некоторых кандидатов должны быть пересчитаны, и организует пересчет голосов.

После пересчета голосов, избирательные комиссии должны будут написать протокол о пересчете голосов в избирательном участке. Если после пересчета голосов окружная избирательная комиссия установит результаты подсчета голосов, отличающие от установленных участковой избирательной комиссией, пересчету будут подлежать все голоса этого избирательного участка. Если между списками кандидатов разница будет составлять менее 50 голосов, окружная, муниципальная избирательная комиссия будут обязаны пересчитать голоса избирательного округа.