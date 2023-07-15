15 июля 2023 г. 08:38

В июне в Литве зафиксировано 59 случаев клещевого энцефалита и 288 случаев болезни Лайма

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Erkinis encefalitas
Erkinis encefalitas
ФОТО: Organizacijos nuotr.
Специалисты Национального центра общественного здравоохранения (НЦОЗ) напоминают, что заболеваемость клещевыми заболеваниями в теплое время года увеличивается. В июне текущего года зарегистрировано 59 случаев клещевого энцефалита и 288 случаев болезни Лайма.

По данным НЦОЗ, в мае текущего года зарегистрирован 31 случай клещевого энцефалита, в июне – 59. Распределение случаев болезни Лайма аналогичное – в мае зарегистрировано 199 случаев болезни Лайма, в июне – 288.

"В этом году в Литве всего было зарегистрировано 99 случаев клещевого энцефалита и 792 случая болезни Лайма. Пока эти цифры нельзя сравнивать с прошлогодними данными, так как прошло лишь полгода", - говорится в сообщении центра.

В 2022 г. зарегистрировано 377 случаев клещевого энцефалита (заболеваемость – 13,3 случая на 100 000 жителей), в 2021 г. – 365 случаев (заболеваемость – 13,1 случая на 100 000 жителей).

В 2022 г. зарегистрировано 2 380 случаев болезни Лайма (показатель составил 84,0 случая на 100 000 жителей), в 2021 г. - 1780 (показатель составил 63,7 случая на 100 000 жителей).

Специалисты напоминают, что клещи распространены по всей Литве, как в сельской местности, так и в городах. Самое подходящее для них место – влажное, не прогреваемое солнцем, поэтому их можно встретить преимущественно в лиственных лесах.

"Также клещей можно встретить по опушкам лесных троп, в густых зарослях: малинниках, ольховниках, ореховых рощах, молодняке, парках, где высокая трава", - напоминает НЦОЗ.

Специалисты центра рекомендуют быть особенно осторожными – выбирать одежду светлых тонов, закрывающую как можно большую часть тела, чтобы было легче заметить ползающего клеща, пользоваться репеллентами, а по возвращении из леса внимательно осматривать все тело.

"Если вы заметили впившегося клеща, его нужно удалить - захватить как можно ближе к коже и резким движением потянуть вверх. Место укуса рекомендуется продезинфицировать", - говорится в сообщении.

После укуса клеща нужно следить за своим самочувствием: если через 7-14 дней (максимально через 30 дней) начинается головная боль, повышается температура, беспокоит слабость, тошнота, озноб, это могут быть признаки клещевого энцефалита.

При болезни Лайма на месте укуса клеща через 1-4 недели появляется красное пятно, могут болеть суставы и мышцы, иногда поражается центральная нервная система, нарушаются сон, память, появляется головокружение и т. д. Во всех этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу.

Специалисты НЦОЗ призывают к вакцинации против клещевого энцефалита. По их словам, прививку от этого заболевания можно делать круглый год. Прививаются дети старше года и взрослые. По поводу вакцинации следует обратиться к семейному врачу.

Вакцины от болезни Лайма не существует.

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