В июне в Литве зафиксировано 59 случаев клещевого энцефалита и 288 случаев болезни Лайма

По данным НЦОЗ, в мае текущего года зарегистрирован 31 случай клещевого энцефалита, в июне – 59. Распределение случаев болезни Лайма аналогичное – в мае зарегистрировано 199 случаев болезни Лайма, в июне – 288.

"В этом году в Литве всего было зарегистрировано 99 случаев клещевого энцефалита и 792 случая болезни Лайма. Пока эти цифры нельзя сравнивать с прошлогодними данными, так как прошло лишь полгода", - говорится в сообщении центра.

В 2022 г. зарегистрировано 377 случаев клещевого энцефалита (заболеваемость – 13,3 случая на 100 000 жителей), в 2021 г. – 365 случаев (заболеваемость – 13,1 случая на 100 000 жителей).

В 2022 г. зарегистрировано 2 380 случаев болезни Лайма (показатель составил 84,0 случая на 100 000 жителей), в 2021 г. - 1780 (показатель составил 63,7 случая на 100 000 жителей).