В июне в Литве зафиксировано 59 случаев клещевого энцефалита и 288 случаев болезни Лайма

По данным НЦОЗ, в мае текущего года зарегистрирован 31 случай клещевого энцефалита, в июне – 59. Распределение случаев болезни Лайма аналогичное – в мае зарегистрировано 199 случаев болезни Лайма, в июне – 288.
"В этом году в Литве всего было зарегистрировано 99 случаев клещевого энцефалита и 792 случая болезни Лайма. Пока эти цифры нельзя сравнивать с прошлогодними данными, так как прошло лишь полгода", - говорится в сообщении центра.
В 2022 г. зарегистрировано 377 случаев клещевого энцефалита (заболеваемость – 13,3 случая на 100 000 жителей), в 2021 г. – 365 случаев (заболеваемость – 13,1 случая на 100 000 жителей).
В 2022 г. зарегистрировано 2 380 случаев болезни Лайма (показатель составил 84,0 случая на 100 000 жителей), в 2021 г. - 1780 (показатель составил 63,7 случая на 100 000 жителей).
Специалисты напоминают, что клещи распространены по всей Литве, как в сельской местности, так и в городах. Самое подходящее для них место – влажное, не прогреваемое солнцем, поэтому их можно встретить преимущественно в лиственных лесах.
"Также клещей можно встретить по опушкам лесных троп, в густых зарослях: малинниках, ольховниках, ореховых рощах, молодняке, парках, где высокая трава", - напоминает НЦОЗ.
Специалисты центра рекомендуют быть особенно осторожными – выбирать одежду светлых тонов, закрывающую как можно большую часть тела, чтобы было легче заметить ползающего клеща, пользоваться репеллентами, а по возвращении из леса внимательно осматривать все тело.
"Если вы заметили впившегося клеща, его нужно удалить - захватить как можно ближе к коже и резким движением потянуть вверх. Место укуса рекомендуется продезинфицировать", - говорится в сообщении.
После укуса клеща нужно следить за своим самочувствием: если через 7-14 дней (максимально через 30 дней) начинается головная боль, повышается температура, беспокоит слабость, тошнота, озноб, это могут быть признаки клещевого энцефалита.
При болезни Лайма на месте укуса клеща через 1-4 недели появляется красное пятно, могут болеть суставы и мышцы, иногда поражается центральная нервная система, нарушаются сон, память, появляется головокружение и т. д. Во всех этих случаях необходимо немедленно обратиться к врачу.
Специалисты НЦОЗ призывают к вакцинации против клещевого энцефалита. По их словам, прививку от этого заболевания можно делать круглый год. Прививаются дети старше года и взрослые. По поводу вакцинации следует обратиться к семейному врачу.
Вакцины от болезни Лайма не существует.