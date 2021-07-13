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В июле коронавирус установили у 32 нелегальных мигрантов из Беларуси, в Абромишкес нет свободных мест.
В июле коронавирус установили у 32 нелегалов, в Абромишкес нет свободных мест
© Reuters / Scanpix

"По данным за 12 июля, в этом месяце установили 32 случая", – сказал пресс-секретарь СОГГ Гедрюс Мишутис.

Нелегалов, у которых диагностируют COVID-19, помещают в реабилитационную больницу в Абромишкес. Но мест там не хватает, поэтому было оборудовано помещение в школе в Веребиеяй, где размещают мигрантов.

"Вчера в Веребиеяй было 8 больных мигрантов, их поселили отдельно от других", – сказал представитель пограничников. По его словам, не было случаев заражения пограничников от мигрантов и наоборот.

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"Защита стопроцентная (...) Все пограничники в масках и перчатках. Все происходит на свежем воздухе. Мигрантов доставляют на заставу и сразу изолируют. Средства защиты выдают и мигрантам. Случаи заражения от мигрантов не фиксировались", – заметил Мишутис.

По его словам, очагов среди мигрантов нет, случаи заболевания выявляются в первые сутки после задержания, без отрицательного результата не начинают процедуру предоставления убежища.

Мишутис заметил, что все нелегалы болеют коронавирусом в легкой форме. В июле было задержано больше 1000 нелегалов (всего в этом году 1716, в 20 раз больше, чем в прошлом).

Большая часть мигрантов - жители Средней Азии и Африки. Из-за большого потока мигрантов правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию.

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