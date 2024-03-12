В Италии в последний путь проводили режиссера Римаса Туминаса

Театр поделился словами Туминаса из интервью, данного в 2020 г.: "Что меня удивляет и с чем я пытаюсь смириться – меня ждет самое большое событие в жизни. Смерть.

Я участвую в самом большом событии жизни, в ее прогрессе, в ее пике. Я ухожу, придет другой. Моя смерть – чье-то начало. Уступлю место. Смерть - величественное событие, которое даже не успеешь осознать. Может, тогда захочется поделиться своей мудростью, словом справедливости, но она не даст, все застынет на губах".

Дочь покойного театрального режиссера Римаса Туминаса Габриэле Туминайте рассказала, что в Вильнюсе прощание с Туминасом состоится 20 марта, в Вильнюсском малом театре.

Delfi напоминает, что Римас Туминас ушел из жизни 6 марта, ему было 72 года. Два года назад он лечился в Израиле.