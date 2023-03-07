В историческом здании на проспекте Гедиминаса официально работает университет ISM

В здании на проспекте Гедиминаса, 7, находятся аудитории, амфитеатр, где будут проходить мероприятия и конференции, библиотека, помещения для досуга, современные помещения для встреч. На крыше здания оборудована просторная терраса с великолепным видом на Старый Вильнюс и башню Гедиминаса.

Статьи по теме: Университет ISM начинает работу в здании бывшей центральной почты

Ректор университета ISM Далюс Мисюнас сказал, что основной задача реконструкции было приспособления здания для потребностей современного человека и сохранить дух истории.

В здании сохранили и отреставрировали старые светильники, установили экономичные светодиодные лампочки. Установлены датчики движения, которые помогают экономить электричество. Во время отделочных работ использовали экологичные материалы.

Над проектом здания для ISM работали архитекторы Ауримас Саснаускас, Радвиле Самацкайте, Сла Маленко и Диана Сабаляускене.

Сейчас их аудиторий открывается вид на улицу, а прохожие могут заглянув в окно, увидеть академический мир.

Здание бывшего центрального почтамта было построено в конце XIX века в стиле неоренессанса, а во второй половине XX в. реконструировано в стиле модернизма. В 1886 году в здании размещался офис тайной организации литовцев, которая боролась за разрешение на использование литовского во время служения в храмах. Позже в здании работал банк.

В 1969 г. над проектом реконструкции здания работали известные литовские архитекторы Альгимантас и Витаутас Насвитисы. Они сохранили исторический фасад, а внутри создали новое пространство. В здании открыли центральный почтамт.