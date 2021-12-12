Такое недавнее исследование представили ученые из Университета Колорадо.

Профессор Саулюс Чаплинскас, директор Центра инфекционных болезней и СПИДа (ЦИБС), говорит, что это можно объяснить объективно.

"С одной стороны, у мужчин легкие больше. С другой стороны - сильнее, особенно если громко говоришь, если поешь, кричишь. Для них естественно выделять больше вируса, и, по оценкам, даже поющий человек выделяет на две трети больше, чем тот, кто говорит тихо и спокойно. Соответственно, по тем же причинам женщины выделяют на треть меньше аэрозольных частиц, с которыми распространяется вирус", - сказал вирусолог LNK.

Дети, по словам С. Чаплинскаса, также меньше передают вирус.

"В то же время я хотел бы напомнить тем скептикам, которые сомневаются, стоит ли носить маски: элементарная физика - если есть какой-то барьер, меньше вирусов будет распространяться вовне. Если мы будем говорить или кричать - будем выделять. Если мы будем рядом друг с другом, снова появится возможность вдохнуть еще больше этого вируса", - сказал профессор.

В качестве примера он привел баскетбол.

"Отрадно, что подавляющее большинство людей смотрели прошедшие соревнования, зрители все еще правильно носят маски, но тот или иной, возможно, очень энергичный болельщик громко выражает свои эмоции и не понимает, что таким образом может представлять опасность для окружающих его людей, или же, если заразится, может принести вирус домой или в рабочий коллектив", - сказал С. Чаплинскас.

По словам вирусолога, новый штамм "омикрон" придет и в Литву.

"В Америке его обнаружили позже, но теперь ясно, что он уже прибыл до того, как об этом заявили южноафриканские ученые. Здесь важно подчеркнуть еще одну вещь: происходит естественная эволюция вируса. Так должно было быть, так было предсказано", - прокомментировал глава ЦИБС.

По словам Чаплинскаса, если вирус продолжит развиваться, то, вероятно, большинство из нас столкнется с этим.

"Но поскольку мы уже столкнулись с этим раньше, (…) вполне вероятно, что вирус не вызовет тяжелого клинического течения, и тогда мы дойдем до стадии, когда вирус станет эндемическим - серьезных последствий для системы здравоохранения больше не будет", - сказал профессор.

Говоря о вакцинации детей, С. Чаплинскас сказал, что важно понять, зачем она нужна.

"Чем дальше, тем яснее становится, что некоторые дети, особенно с тяжелыми хроническими заболеваниями - страдают ли они ожирением или диабетом, легочными или сердечными заболеваниями, - к сожалению, но они могут болеть тяжелее. В первую очередь, я бы посоветовал обратить на это внимание родителей этих детей", - прокомментировал профессор.

Также важно оценить возможность вакцинации и если дома есть пожилые, уязвимые люди.

"Есть вторая причина, по которой детям все еще предлагают вакцинацию, - чтобы защитить своих близких от занесения вируса домой", - пояснил Чаплинскас.

По его словам, научных данных будет все больше.

"Я думаю, что у родителей, у которых есть сомнения, со временем их станет меньше", - сказал глава ЦИБС.

Вирусолог также сказал, что можно измерять количество СО2 в помещении.

"И тогда будет понятно, насколько он увеличился, когда, может быть, пора проветрить помещение. Давайте сделаем все возможное, чтобы праздники прошли максимально безопасным образом", - добавил С. Чаплинскас.