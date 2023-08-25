В Ирпене открылся восстановленный на литовские средства детский сад "Рута"

Реконструкция детского сада осуществлена ​​совместными усилиями Литвы и представительства Тайваня в Литве. Вклад Тайваня, составивший 1,2 млн. евро, был использован на приобретение мебели и оборудования, благоустройство окружающей среды детского сада и установку игровых площадок.

Детский сад "Рута" будут посещать 400 детей, а работать в нем будут 45 сотрудников. Трехэтажное здание было меблировано и оснащено современным оборудованием, обустроена территория детского сада, оборудованы игровые площадки во дворе, а подвал здания приспособлен под функцию укрытия.

"Даже во время войны необходимо восстанавливать школы и детские сады, потому что украинские дети должны продолжать учебу и образование, а их родители – работать и восстанавливать разрушенную страну. (...) Этот проект является конкретным и осязаемым примером помощи Литвы и действием, вселяющим надежду", - сказала заместитель директора ЦАУП Раса Сураучене.

Восстановленный детский сад не только получил новую жизнь, но и новое имя. Детский сад, который раньше назывался "Радість" (радость), теперь носит имя "Рута". Выбранное название подчеркивает единство и общее наследие двух народов, говорится в сообщении.

Помощь в восстановлении украинского сектора образования является одним из приоритетов Литвы в оказании всевозможной помощи стране, страдающей от войны. Открытый детский сад – не единственный проект Литвы в Украине – в настоящее время завершается реализуемая ЦАУП реконструкция Бородянского лицея, на которую выделено 7,9 млн. евро.

В этом месяце была одобрена и литовская инициатива, предлагающая архитекторам совместно создать Школу будущего в Украине. Планируется создать инновационный типовой технический проект Школы будущего в Украине, который будет доступен как украинским учреждениям, так и международным партнерам, активно участвующим в процессе восстановления и реконструкции Украины.