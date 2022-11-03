В Ираке открыта начальная школа, построенная на средства Литвы

Как сообщили в среду в Министерстве иностранных дел, школе из шести классов, которая оснащена необходимыми учебными пособиями и качественным оборудованием, будет обучаться 161 ученик.

Принимая во внимание потребности езидской общины, пережившей геноцид группировки «Исламского государства» в 2014 году и направления политики Развивающего сотрудничества в странах Ближнего Востока, Литва выделила 150 тыс. евро на строительство этой начальной школы.

«Помогая детям, пострадавшим от войны, вернуться в школу, мы помогаем создать для них более безопасное и стабильное будущее, а также позволяем родителям интегрироваться в рынок труда в своей стране. С этой точки зрения инвестиции в образование являются одними из самых значимых», — отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Проект реализован международной неправительственной организацией «Инициатива Надия», целью которой является восстановление езидской общины Шангала, пережившей сексуальное насилие во время конфликта, и поддержка предоставления образовательных, медицинских и социальных услуг.

Еще один образовательный проект в Ираке реализуется в 2018-2022 годах на средства Министерства иностранных дел в рамках программы Развивающего сотрудничества и поддержки демократии – «Ближневосточная научная программа», на которую выделено 127 тыс. евро.