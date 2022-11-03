В Ираке открыта начальная школа, построенная на средства Литвы

Как сообщили в среду в Министерстве иностранных дел, школе из шести классов, которая оснащена необходимыми учебными пособиями и качественным оборудованием, будет обучаться 161 ученик.
Принимая во внимание потребности езидской общины, пережившей геноцид группировки «Исламского государства» в 2014 году и направления политики Развивающего сотрудничества в странах Ближнего Востока, Литва выделила 150 тыс. евро на строительство этой начальной школы.
«Помогая детям, пострадавшим от войны, вернуться в школу, мы помогаем создать для них более безопасное и стабильное будущее, а также позволяем родителям интегрироваться в рынок труда в своей стране. С этой точки зрения инвестиции в образование являются одними из самых значимых», — отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
Проект реализован международной неправительственной организацией «Инициатива Надия», целью которой является восстановление езидской общины Шангала, пережившей сексуальное насилие во время конфликта, и поддержка предоставления образовательных, медицинских и социальных услуг.
Еще один образовательный проект в Ираке реализуется в 2018-2022 годах на средства Министерства иностранных дел в рамках программы Развивающего сотрудничества и поддержки демократии – «Ближневосточная научная программа», на которую выделено 127 тыс. евро.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер о конфликте Поцюса и Билотайте: кто в действительности в этой ситуации подвергался моббингу?
Комментируя конфликт, возникший неделю назад между...
Предупреждение для уходящих из дома жителей: несколько ошибок обходятся в десятки тысяч евро
В этом году большая часть жителей страны снова...
Историк: больше всего Путин ненавидит Литву за то, что с нее начался крах СССР
Почему Владимир Путин , а вслед за ним и весь его двор...
Арта, ПВО и бронемашины. Какие виды западного вооружения позволяют Украине наступать на россиян
Поставки военной техники и вооружения в рамках помощи...