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Во вторник в провинции Ирака Нинева, в районе Шангал (Синджар) открылась начальная школа для детей местной езидской общины, построенная на литовские средства.
В Ираке открыта начальная школа, построенная на средства Литвы
© Shutterstock

Как сообщили в среду в Министерстве иностранных дел, школе из шести классов, которая оснащена необходимыми учебными пособиями и качественным оборудованием, будет обучаться 161 ученик.

Принимая во внимание потребности езидской общины, пережившей геноцид группировки «Исламского государства» в 2014 году и направления политики Развивающего сотрудничества в странах Ближнего Востока, Литва выделила 150 тыс. евро на строительство этой начальной школы.

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«Помогая детям, пострадавшим от войны, вернуться в школу, мы помогаем создать для них более безопасное и стабильное будущее, а также позволяем родителям интегрироваться в рынок труда в своей стране. С этой точки зрения инвестиции в образование являются одними из самых значимых», — отметил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Проект реализован международной неправительственной организацией «Инициатива Надия», целью которой является восстановление езидской общины Шангала, пережившей сексуальное насилие во время конфликта, и поддержка предоставления образовательных, медицинских и социальных услуг.

Еще один образовательный проект в Ираке реализуется в 2018-2022 годах на средства Министерства иностранных дел в рамках программы Развивающего сотрудничества и поддержки демократии – «Ближневосточная научная программа», на которую выделено 127 тыс. евро.

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