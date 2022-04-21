Глава ПУ "Украинская школа", юморист и ведущий передач Мантас Стонкус сказал, что в школе могут учиться не только украинские дети, находящиеся в Литве.
"Мы создали эту школу вместе с партнерами не только для беженцев, находящихся в Литве, в ней могут учиться все дети, говорящие по-украински, которые сейчас находятся в Литве, Молдове, Румынии и т.д.", – сказал глава проекта.
По его словам, такая инициатива родилась, поскольку многие украинские дети сейчас не имеют возможности учиться.
"Есть люди, живущие в наших домах, в их числе есть школьники, к сожалению, у них нет возможности продолжать учебу", – сказал Стонкус.
В школе сейчас учатся около 1000 учеников, школа может принять 80 000 учеников. Удаленно работают 24 учителя, уроки в школе начинаются в 15 ч.
По словам Стонкуса, содержание школы обходится в 15 000 евро в месяц, поэтому он обратился за помощью ко всем неравнодушным людям.
По данным Департамента статистики, в Литве зарегистрировано 47 300 беженцев из Украины, среди них 19 500 - несовершеннолетние.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Министр обороны: в Кремле сидят сумасшедшие с хорошо развитым инстинктом самосохранения
Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас в передаче...
Что ждет жителей, которые вовремя не выберут поставщика электроэнергии
Приближается срок выбора независимого поставщика...
Война в Украине. Путин приказал не штурмовать "Азовсталь"
Российское вторжение в Украину продолжается почти два...
Ограничения сняты, но пандемия не ушла: профессор рассказал, кому рано отказываться от масок
Правительство в среду решило с 1 мая отозвать режим...
Сейм Литвы узаконил в Конституции прямые выборы мэров
В четверг Сейм Литвы узаконил в Конституции прямые...