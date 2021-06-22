Видео появилось в социальной сети TikTok, за несколько часов им поделились несколько тысяч раз. На видео запечатлено жестокое насилие – несколько молодых людей безжалостно избивают двоих лежащих на земле мужчин.

"Сиди спокойно", – крикнул один из агрессоров и ударил жертву по голове. Жертвы пытаются встать с земли, но их снова валят на землю ударами ног и рук.

"Давай кошелек, все давай, – говорит один молодой человек, а другой вытаскивает что-то из кармана лежащего мужчины, прибавив. – Деньги давай, давай деньги".

Причина насилия неизвестна. Из того, о чем говорят люди на видео, можно понять, что перед этим актом насилия мужчины столкнулись с друзьями молодых людей. Правда, точно передать диалог сложно из-за обилия бранных слов.

Представитель Департамента полиции Литвы Рамунас Матонис сказал, что полиция видела это видео, сейчас выясняют обстоятельства его появления. Пока точными данными об обстоятельства происшествия полиция не располагает. Неясно и когда было сделано видео, но, вероятно, не сейчас, поскольку все участники конфликта тепло одеты.

Под 30-секундной экзекуцией в интернете появилось немало комментариев, пользователи ужасаются жутким происшествием.