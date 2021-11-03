Это видео распространяют в интернете, его посмотрели и им поделились тысячи пользователей.

"Пожалуйста, не выступай, а радуйся, что поставили", – слышны слова медсестры.

Особенно неприятно звучит тон медработника и слова, высказанные женщине, которая попросила поставить ей капельницу. В ответ на слова пациентки о том, что она будет жаловаться, медсестра отрезала: "Испугаемся мы вашего звонка...Ой-ой-ой".

Пожилая пациентка требует внимания, говорить, что плохо себя чувствует, может, даже умереть. На что медсестра отвечает: "Никто здесь не умирает. от приедут мусульмане, тогда сможете по-другому. Скоро некому в Литве работать будет, если вы тут выступать все будете".

Тон и высказывания медсестры потрясли медработников, которые просмотрели эту запись. Однако они не спешат осуждать медсестру. Говорят, что на каждую медсестру в больнице приходится огромная нагрузка – вместо 6 пациентов, как сказано в установленном порядке, бывает до 50. Зарплаты у медсестер небольшие, а нагрузка огромная.

"Мы не ценим наших людей, не бережем их. Поэтому не можем требовать от них безопасных и уважительных отношений к пациентам. Как мы относимся к людям, такой ответ и получаем", – сказала в интервью LNK глава Литовского союза врачей Ауристида Герлякене.

Вайва, которая больше 10 лет работает медсестрой в Норвегии, сказала, что в норвежской больнице подобное не могло бы произойти.

"Это не проблема конкретной медсестры. Это проблема общества. Нам надо подумать о том, что само общество должно понять: есть такие вещи, как ответственность, доверие и многое другое, о чем мы забыли", – сказала Вайва Янкене.

Представители больницы, в которой было снято видео, на звонки не отвечают.

Близкие пациентки намерены подать жалобу за грубое отношение к больной.