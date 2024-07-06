В интернете распространяется один снимок: жители Маркучай жалуются на опасное соседство

„Они там колются не потому что стоят контейнеры, там появилась новая „точка“ на ул. Пакрасчё/Субачаус. Еще они колются на месте, где снесли бомбоубежище и в кустах у ул. Субачаус, 109. Один за другим туда идут наркоматы. Полиция называет это место табором, муниципалитет об этом знает, но ничего не делает“, – писала другая жительница.