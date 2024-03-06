В Индексе мягкой силы Литва заняла 61 место

Среди оцененных 193 стран мира Литва заняла 61-е место. Жители более чем 100 стран мира, где проводилось исследование, оценили рост влияния Литвы на мировой арене – по этому показателю Литва поднялась на 16 позиций, с 80-го на 64-е место.

"Литву считают влиятельной на международной арене, экологичной и стремящейся спасти планету. В категории рекомендуемых стран для инвестирования, работы, учебы или посещения Литва заняла высокое 52-е место среди 193 стран мира. Ценится и моральный костяк нашего государства в защите демократических ценностей и оказании помощи другим странам", - цитируется в пресс-релизе руководитель Департамента коммуникаций правительства Марюс Гурскас.