Рисунок Лепы попал в список победителей, которых выбрали из более 66 тысяч претендентов из разных стран. Плюшевый кот появится в продаже уже осенью этого года.

Каждый год IKEA проводит конкурс детского рисунка по всему миру. Дети до 13 лет могут нарисовать игрушку своей мечты - и жюри в Швеции выбирает рисунки, которые превращаются в настоящие мягкие игрушки из серии Sagoskatt. Впервые среди победителей есть ребенок из стран Балтии.

"Мне нравится играть с мягкими игрушками и отправлять их в разные путешествия. Заявку на участие подал мой брат. Я решила, что нарисую любимого кота в синем цвете, ведь это мой самый любимый цвет", – рассказала Лепа. Девочка и до этого участвовала и побеждала в конкурсах, например, в японском конкурсе по рисованию карт.

"Победа в конкурсе детского рисунка IKEA для Лепы – исполнение мечты. Дочка обожает мягкие игрушки, и теперь она станет автором игрушки, которая будет в продаже по всему миру", – говорит мама девочки.

"Мой котик в теплых странах будет лежать на солнышке и пить лимонад, а в холодных будет лежать под батареей, надев перчатки на каждую лапку и даже хвостик", – шутит маленькая художница, которая стала одной из самых младших пяти победителей конкурса, живущих в Америке, Канаде, Польше, России и Литве.

Помимо кота среди новых игрушек будут дружелюбный бутерброд, собака-русалка, жареное яйцо и птичка.

В Латвии коллекция появится в продаже в октябре этого года и будет доступна по цене 4,99 евро.