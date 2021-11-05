"Я была так рада увидеть свой рисунок, как настоящую игрушку! Котик получился точно таким, как я его нарисовала, со всеми неточностями и ошибками, и поэтому он такой милый!", – говорит Лиепа о своём первом впечатлении от игрушки.
Коллекция SAGOSKATT – это игрушки созданные по рисункам детей. Дети со всего мира участвовали в конкурсе рисунка об игрушке своей мечты. Победителей выбирало жюри из Швеции и в последствии по рисункам победителей были созданы игрушки из ограниченной коллекции. Первый раз среди победителей девочка из стран Балтии.
В этом году авторами коллекции стали дети из разных стран, помимо Лиепы среди них дети из США, Канады, Польши и России - по их рисункам были созданы бутерброд, собака-русалка, жареное яйцо и птичка.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Врач рассказал о самой большой ошибке во время обуздания четвертой волны: кто принимает такие решения
Продекан Медицинского факультета Вильнюсского...
Эпидемиолог: после контакта с зараженными привитые тоже должны будут изолироваться (95)
Вакцинированные люди, у которых был контакт высокой...
Советник премьера Литвы: надо усилить контроль над "паспортами возможностей" (94)
Советник премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните...
За неделю от коронавируса в Литве скончались два человека младше 40 лет (25)
COVID-19 в Литве унес жизнь еще одной молодой женщины. На...
Эпидемиологическая карта Литвы – число новых случаев растет только в 10 муниципалитетах (8)
За последние сутки в Литве снова установили больше 3000...