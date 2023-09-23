В Игналинском районе поваленное ураганом дерево раскрыла давнюю тайну: под корнями нашли кости детей и взрослых

На место происшествия первыми были вызваны сотрудники полиции, которые собрали найденные кости и передали их старосте Драсучасу Елинскису. Поскольку на открытой части территории кладбища никаких могил не было обнаружено или известно об их существовании, было решено определить место обнаружения костей, выяснить количество останков и время захоронения. Расследуемая версия заключалась в том, могли ли останки литовских борцов за свободу быть захоронены в тайной могиле.
Рядом с корнями поваленного дерева были найдены кости взрослого и ребенка, а камни, склеенные глиной, представляют собой остатки фундамента бывшей часовни. После снятия части грунта на поверхности среди камней были обнаружены отдельные кости еще нескольких человек, однако очертаний могилы археологи не нашли, хотя и нашли гвоздь от гроба. Предполагается, что останки должны были быть захоронены в гробах.
После расследования было установлено, что в окрестностях часовни могли быть захоронены останки как минимум 7 человек (из них 4 взрослых, около 25 лет, и 3 детей разного возраста). Время захоронения останков составляет более 100 лет. Предполагается, что могилы были разрушены при благоустройстве или ремонте фундамента часовни.
Человеческие кости, найденные археологами, были переданы старосте для захоронения. Археологи рекомендуют не раскапывать грунт в этом месте, не устраивать новые кладбища. Котлован будет засыпан землей, потом будет подготовлена поверхность и размечен периметр фундамента часовни. Как рассказал староста Елинскас, найденные останки будут захоронены в одной могиле, на ней установят памятник с надписью.