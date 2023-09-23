В Игналинском районе поваленное ураганом дерево раскрыла давнюю тайну: под корнями нашли кости детей и взрослых

На место происшествия первыми были вызваны сотрудники полиции, которые собрали найденные кости и передали их старосте Драсучасу Елинскису. Поскольку на открытой части территории кладбища никаких могил не было обнаружено или известно об их существовании, было решено определить место обнаружения костей, выяснить количество останков и время захоронения. Расследуемая версия заключалась в том, могли ли останки литовских борцов за свободу быть захоронены в тайной могиле.

Рядом с корнями поваленного дерева были найдены кости взрослого и ребенка, а камни, склеенные глиной, представляют собой остатки фундамента бывшей часовни. После снятия части грунта на поверхности среди камней были обнаружены отдельные кости еще нескольких человек, однако очертаний могилы археологи не нашли, хотя и нашли гвоздь от гроба. Предполагается, что останки должны были быть захоронены в гробах.