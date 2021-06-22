В Игналинском и Швенченском районах Литвы задержаны 58 мигрантов

Одна группа из 12 мигрантов была задержана у деревни Восюнай в Игналинском районе, почти у всех были документы, подтверждающие гражданство Ирака.

Вторая группа из 42 мигрантов была задержана в ночь на вторник у деревни Стрилунгяй, также в Игналинском районе. У них не было документов, они представились гражданами Ирака.

Еще одна группа из четырех нелегальных мигрантов под утро вторника была задержана в Швенченском районе. У иностранцев не было документов, они представились гражданами Шри-Ланки.

Все задержанные попросили убежища в Литве. У них будут взяты мазки на тесты на COVID-19, а до получения результатов они будут изолированы в подразделениях СОГГ.

В последнее время Игналинский район стал местом, через которое мигранты чаще всего пытаются незаконно попасть в Литву из Беларуси. За последние две недели пограничники задержали здесь 14 таких групп иностранцев, всего 192 лица.

В общей сложности в этом году из Беларуси в Литву пытались попасть 498 незаконных мигрантов. Это число в шесть раз больше, чем в 2020 году. В прошлом году был задержан 81 такой иностранец.

Среди задержанных у границы с Беларусью в этом году больше всего граждан Ирака или представившихся ими иностранцев – 323, также задержаны граждане Сирии, Беларуси, России, Турции, Шри-Ланки, Таджикистана, Афганистана, Йемена, Египта и Сомали.

Ранее министр внутренних дел Агне Билотайте говорила, что возросший поток нелегальных мигрантов - это сознательная политика против Литовского государства. По ее словам, это показывает, что начата гибридная война.