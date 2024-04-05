В храмах появились банковские терминалы: с их помощью можно сделать пожертвования трех видов

Немногим известно, что банковской картой в некоторых храмах можно пожертвовать деньги за таинство крещения, бракосочетания и т.д. В каких конкретно храмах можно заплатить платежными картами, Вильнюсская епархия не сообщает, поскольку пока у нее нет такой статистики. Приходы сами решают, нужна ли им такая услуга.
Представители Церкви говорят, что все желающие могут сделать пожертвования без наличных.
"Счета в банках есть у всех приходов, поэтому и сейчас в тех храмах, где нет терминалов, можно жертвовать деньги, переведя их на счет", – сказала представитель курии Вильнюсской епархии Живиле Пелуритене.
Терминалы в храмах отличаются от тех, которые мы привыкли видеть в магазинах. Однако пользоваться ими легко – достаточно иметь смартфон, банковскую карту или использовать э-банкинг.
"В терминалах заранее введены три суммы – 5, 10 и 20 евро. Человек, который хочет оставить пожертвование, выбирает один из этих вариантов и платит необходимую сумму", – сказал представитель банка Swedbank Деймантас Трумпицкас.
По словам представителя банка, некоторые религиозные приходы давно пользуются терминалами, собирая пожертвования. Однако эти терминалы не могут за короткое время принять много небольших пожертвований. Поэтому храмам предложили мобильные терминалы для сбора пожертвований, которые не ограничивают взносы, как обычные терминалы. Поскольку все больше людей не носит наличные, такие терминалы оправдывают себя на практике.
"Все началось с пилотного проекта в одном храме больше года назад. Мы убедились в том, что решение помогает активнее проводить сбор пожертвований, а люди положительно оценили это, поэтому мы предложили подобные терминалы другом храмам и благотворительным организациям. Некоторые сами обратились к нам за ними, узнав о положительном опыте других организаций", – сказал Трумпицкас.
По его словам, все приходы и организации могут обращаться в банк для получения таких терминалов.
Согласно статистике банка Swedbank, среднее пожертвование через терминал составляет 7 евро, а в месяц люди оставляют пожертвование около 400 раз (общая сумма около 3000 евро).