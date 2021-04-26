В холодные выходные – невероятные явления в небе

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В Литве в течение некоторого времени держится холодная погода, а в выходные с неба сыпалась снежная крупа. Такая переменчивость в погоде привела к образованию необычных атмосферных явлений. Одним из них поделилась у себя на фейсбуке в группе "Погода и климат в Литве" жительница Кедайняй Соната.