В холодные выходные – невероятные явления в небе

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В Литве в течение некоторого времени держится холодная погода, а в выходные с неба сыпалась снежная крупа. Такая переменчивость в погоде привела к образованию необычных атмосферных явлений. Одним из них поделилась у себя на фейсбуке в группе "Погода и климат в Литве" жительница Кедайняй Соната.
На сайте Meteo.lt сказано, что это явление можно назвать "небесным занавесом".
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