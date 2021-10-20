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Должностные лица Греции задержали осужденного по делу о событиях 13 января 1991 года гражданина Украины Александра Радкевича, подтвердил в среду BNS министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис.
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
Antrankiai (asociatyvi nuotr.)
© Sipa / Scanpix

"Задержан А. Радкевич, такую информацию нам подтвердил посол Литвы в Афинах, получив информацию от полиции Греции", - заявил министр.

Он добавил, что информация передана для проверки в прокуратуру и полицию Литвы.

Генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела сообщил BNS, что А. Радкевич был задержан в Греции еще в середине сентября, однако полиция Греции указала фамилию задержанного немного иначе, поэтому некоторое время устанавливалась личность.

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"Теперь уже личность установлена", – отметил глава полицейского ведомства.

Он также добавил, что суд Греции еще должен принять решение об экстрадиции А. Радкевича.

А. Радкевич - один из 67 приговоренных к лишению свободы в деле о событиях 13 января 1991 года.

Большинство обвиняемых в этом деле были осуждены заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.

А. Радкевич был среди нескольких осужденных, которые осенью этого года безуспешно пытались обжаловать решение Апелляционного суда в Верховный суд Литвы. Суд жалобу не принял.

События 11-13 января 1991 года в Литве (также известные как Январские события) - столкновения с военными подразделениями Советского Союза при штурме Вильнюсской телебашни, в ходе которых погибли 14 человек.

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