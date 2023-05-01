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Для журналистов Delfi двери своего дома открыла чета Валинскасов. Представители шоу-бизнеса в своей усадьбе держат много животных: 2 попугаев, 3 кошек, 4 собак, 3 альпак и множество рыб. Арунас Валинскас рассказал, почему у них столько животных и поделился их историями.
Полицейские служебные собаки - незаменимые помощники людей. Глава отделения кинологов полиции Арунас Петрошюс рассказал журналистам, какими качествами должны обладать служебные собаки. С вызовами встречаются и собаки, и люди, а 99% служебных собак живут в домах своих хозяев-коллег.
Подробности в видео.
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