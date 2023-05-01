В гостях у Валинскасов и рабочий день служебной собаки

Скопировать ссылку В гостях у Валинскасов и рабочий день служебной собаки

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Для журналистов Delfi двери своего дома открыла чета Валинскасов. Представители шоу-бизнеса в своей усадьбе держат много животных: 2 попугаев, 3 кошек, 4 собак, 3 альпак и множество рыб. Арунас Валинскас рассказал, почему у них столько животных и поделился их историями.