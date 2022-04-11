Указывается, что в общей сложности принято 15 семей с 23 детьми. Они поселены в 16 квартирах гостиницы Сейма. Еще в двух освободившихся квартирах в ближайшее время намечается поселить пострадавших от войны людей.
В сообщении указано, что жильцов подобрала общественная организация "Сильны вместе", отдавая приоритет уязвимым лицам.
Расходы пострадавших от войны лиц на проживание в гостинице Сейма, то есть на холодную и горячую воду, электроэнергию, отопление и коммунальные услуги, будут компенсироваться и оплачиваться из средств канцелярии Сейма.
Жилье предоставлено беженцам на три месяца, но, в зависимости от ситуации, этот срок может продлеваться каждые три месяца до 4 марта 2023 года - постановлением правительства беженцам предоставлены временные меры защиты.
24 марта Сейм принял изменения в Уставе Сейма, которые позволили поселить в свободных помещениях парламентской гостиницы украинских беженцев.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
В магазинах Depo по-прежнему продают российские и белорусские товары
Житель, посетивший клайпедским магазин Depo , был...
Специальный эфир Delfi: интервью с вернувшимся из Москвы послом Литвы и о ситуации в Одессе
После решения правительства понизить уровень...
"Они ответят: и тот пилот, который сбрасывал бомбы на мирные дома, те, кто стреляли в нас": cвидетельство Надежды, которая выжила в Драмтеатре Мариуполя
Номер телефона и приписка: "Игорь. Но может взять Надя....
Новые рейтинги: повода для радости у консерваторов нет
В новых рейтингах – рост доверия к правительству и...
Война в Украине. Зеленский: российские войска перейдут к еще более масштабным действиям
Война в Украине продолжается 47-й день. Президент...