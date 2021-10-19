Фермеры опасаются, что им не удастся защитить овец, поэтому на ночь запирают их. Поскольку у фермеров 600 овец, это отнимает немало времени.
Волков в Дотнуве зафиксировали и сняли с помощью специальной видеокамеры ночного видения и съемки.
Видео представила глава Литовской ассоциации овцеводов Гинтаре Киселене. Она передала видео и порталу Rinkos aikštė.
"11 октября, 6 ч. утра, Дотнува - в городе стая волков. 2 августа в этом городке волки зарезали 24 овцы. С того дня на ночь овец загоняют в овчарню и из-за этих паразитов фермерам приходится мучиться до начала охотничьего сезона. В отаре 600 овец, можно только представить, сколько времени отнимает ежедневная процедура", – сказала Киселене.
Рута Лукошявичене, представитель хозяйства, в котором держат овец, поделилась фотографиями зарезанных волками овец.
Журналист Rinkos aikštė связался с фермерами Аугисом Римкявичюсом и Рутой Лукошявичюте из Дотнувы.
"На этот раз я сняла волков с помощью тепловизора. После того как в нашем хозяйстве волки зарезали больше 20 овец, мы каждый вечер загоняем их в овчарню, а утром выпускаем. Волков я видела не раз, только у меня не было устройства для съемки. Но рассказы остаются рассказами, всем нужны доказательства. Они пришли в 5.45 ч. Рядом центр Дотнувы – а вот и волки", – сказала Лукошявичюте.
Фермеры отмечают, что от волков не защищают никакие заборы. Они ждут начала сезона охоты. В этом году охота на волков разрешена с 15 октября. За сезон в Литве разрешено застрелить 190 волков.
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