2024.07.06 13:47

В городе между Каунасом и Вильнюсом ресторан работает 19 лет: отведайте уникальные местные блюда

 
Эма Милюте
ru.DELFI.lt

Журналист Delfi Ориюс Гасановас с Юстимасом Ярутисом отправился в Кайшядорис, находящийся между Вильнюсом и Каунасом. Исполнитель сказал, что еще никогда не отдыхал в Кайшядорисе.

„Жители называют свой город центром, а Каунас и Вильнюс пригородами“, – сказал Гасановас.

„Все, что я до сих пор знал о Кайшядорисе - это указатель на дом Бразаускаса, – сказал Юстинас. – Я даже не уверен, был ли я здесь когда-либо, но могу себе представить отдых в этом городе. Если я хочу покоя, еду туда, где меньше людей. Я люблю побыть один или в небольшой компании“.

Restoranas „Centro picerija“

Тур по городу начался с улицы Гедиминаса, на которой есть все – развлечения, люди, движение.

„Это как аллея Лайсвес в Каунасе или проспект Гедиминаса в Вильнюсе. Посмотрим, чем займемся, когда приедем“, – сказал Гасановас.

Одно из важных мест в путешествии занимает вкусная еда. Ориюс нашел популярное среди местных жителей кафе-ресторан Centro picerija, которое работает 19 лет.

„Я люблю поесть. С возрастом я все сильнее ощущаю чувство голода, раньше такого не было. От голода портится настроение“, – шутил Ярутис.

„В этом ресторане есть не только пиццы – в меню есть уникальные местные блюда“, – заметил Ориюс.

Restoranas „Centro picerija“

Основатель ресторана Лорета предложила гостям и фирменную пиццу и местные блюда.

„Это блины с жареными яйцами – берешь блин, обмакиваешь его в желток и шкварки“, – пояснила Лорета.

„Очень хорошо! Это конкурент английского завтрака, мне даже больше нравится“, – заметил Ориюс.

Restoranas „Centro picerija“

Следующее блюдо – бочок с картошкой и луком.

„Зимой мы подаем еще и квашенную капусту, сейчас – свежие овощи“, – сказала Лорета.

На десерт все ели хворост.

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