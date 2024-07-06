В городе между Каунасом и Вильнюсом ресторан работает 19 лет: отведайте уникальные местные блюда

„Жители называют свой город центром, а Каунас и Вильнюс пригородами“, – сказал Гасановас.
„Все, что я до сих пор знал о Кайшядорисе - это указатель на дом Бразаускаса, – сказал Юстинас. – Я даже не уверен, был ли я здесь когда-либо, но могу себе представить отдых в этом городе. Если я хочу покоя, еду туда, где меньше людей. Я люблю побыть один или в небольшой компании“.
Тур по городу начался с улицы Гедиминаса, на которой есть все – развлечения, люди, движение.
„Это как аллея Лайсвес в Каунасе или проспект Гедиминаса в Вильнюсе. Посмотрим, чем займемся, когда приедем“, – сказал Гасановас.
Одно из важных мест в путешествии занимает вкусная еда. Ориюс нашел популярное среди местных жителей кафе-ресторан Centro picerija, которое работает 19 лет.
„Я люблю поесть. С возрастом я все сильнее ощущаю чувство голода, раньше такого не было. От голода портится настроение“, – шутил Ярутис.
„В этом ресторане есть не только пиццы – в меню есть уникальные местные блюда“, – заметил Ориюс.
Основатель ресторана Лорета предложила гостям и фирменную пиццу и местные блюда.
„Это блины с жареными яйцами – берешь блин, обмакиваешь его в желток и шкварки“, – пояснила Лорета.
„Очень хорошо! Это конкурент английского завтрака, мне даже больше нравится“, – заметил Ориюс.
Следующее блюдо – бочок с картошкой и луком.
„Зимой мы подаем еще и квашенную капусту, сейчас – свежие овощи“, – сказала Лорета.
На десерт все ели хворост.