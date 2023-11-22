В городах Литвы будут раздавать детекторы дыма: в Вильнюсе акция стартует в среду, на Ратушной площади

По данным страховой компании, большинство опрошенных – 35% – утверждают, что не видят ценности детекторов дыма, именно поэтому у них нет ни одного детектора дома.

Меньшая часть людей – 22% – не задумываются об этом, 18% забывают купить, 14% не могут назвать причины, по которым они до сих пор не позаботились о безопасности своего жилья.

Руководитель Группы материального ущерба страховой компании If Иева Рапкауске говорит, что результаты опроса общественного мнения вызывают тревогу – у четверти литовцев вообще нет детектора дыма, и только 36% проверяют его хотя бы один раз в год, поэтому домов с действительно работающими детекторами дыма может быть еще меньше.

Показатели других стран Балтии в этой области значительно лучше.

В Латвии 18% людей указали, что у них нет детектора дыма, а 43% тех, у кого он есть, указали, что проверяют его хотя бы раз в год. В Эстонии всего у 5% жителей дома нет детектора дыма, и 61% проверяют его каждый год или чаще.