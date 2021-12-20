В город-сказку Вильнюс: Forbes назвал три причины посетить столицу Литвы

1. Рождественские декорации

К праздникам Вильнюс преобразился. Рождественские елки столицы из года в год буквально становятся легендами и их часто называют одними из лучших в мире. И хотя в этом году из-за пандемии экспозиция немного вернулась к традиционным стандартам, главная рождественская елка на Кафедральной площади - это чудо современного искусства. Ее простота и величие - это то, чего вы обычно не увидите в европейском рождественском городке. На улицах - витрины магазинов, которые украшены настолько креативно, что весь город кажется сказкой.

2. Ужин в Nineteen18

В Вильнюсе есть одна из самых захватывающих кулинарных сцен в Европе, а такие места, как Nineteen18, до сих пор не октрывались для обычных американских или западноевропейских посетителей. Так что отправляйтесь в Nineteen18 в Senatoriu Pasažas, где есть несколько ресторанов, продуктовые магазины и многое другое. Шеф-повар Андрюс Кубилюс создает современную балтийскую кухню, которая одновременно удивляет и восхищает. Ужин начинается со "стартового пакета", который в буквальном смысле представляет собой стартовый набор из маленьких тарелок. Ожидайте таких блюд, как вяленое мясо, маринованные овощи, тосты с уткой и многое другое.

Nineteen18 © Organizatorių nuotr.

Затем ужин переходит к жареной капусте и литовской говядине, приготовленной до совершенства и предлагающей множество ароматных сюрпризов. Однако потрясающий десерт удивит даже самых искушенных гурманов. Литовские муравьи являются его главной составляющей - и вы никогда не угадаете, какие они на вкус - где-то между лимоном и лаймом. Шикарно обставленное помещение усиливает впечатления от ужина.

3. Люксы в отеле Pacai

И, наконец, люксы в отеле Pacai делают поездку в Вильнюс стоящей. В большинстве из них установлены шведские кровати Hästens. Эти ультра-роскошные кровати стоят от 50 до 100 тысяч долларов каждая, и даже у Дрейка (американский хип-хоп исполнитель Drake - Ред.) есть такая. Все они сделаны на заказ из конского волоса, шерсти и хлопка и служат не только практичным предметом мебели, но и основным элементом дизайна этого стильного отеля.

Отель Pacai очень серьезно относится к дизайну, что вы заметите, как только пройдете под портиком и войдете в их просторный двор. В нем есть та волшебная формула, к которой стремятся отели - роскошь, комфорт и интерес. Этот коктейль убедит вас вернуться сюда снова.