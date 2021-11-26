В горах Италии погибла литовская журналистка

Эту информацию посольство Литвы получило от итальянской полиции. Министерство не предоставляет более подробной информации об обстоятельствах инцидента по причине защиты личных данных.

Портал Lrytas сообщает, что в горах погибла журналистка Lietuvos rytas Ивета Склютайте.

Как сообщает портал, по предварительным данным, женщина упала с обрыва из-за скользких камней.