В годовщину Медининкской трагедии – выпад Швенчёнене

В 2017 г. Литовский верховный суд принял окончательное решение по этому делу, признав, что убийство в Медининкай было организовано для того, чтобы удержать Литву в составе СССР.

Виновников этой трагедии выявили и осудили на пожизненное заключение, это: Андрей Лактионов, Чеслав Млыник, Андрей Рыжов и Константин Михайлов. Наказание отбывает только Михайлов, троих других осужденных Россия отказалась выдать.

Эта запись появилась 31 августа, в день 33-й годовщины Медининкской трагедии. Напомним, что 31 августа 1991 г. на границе с Беларусью советскими омоновцами были убиты 7 литовских таможенников и полицейских. Выжил лишь один – таможенник Томас Шярнас.

„Медининкская трагедия - темное последствие деятельности литовских спецслужб. Многие факты свидетельствуют о том, что убийцы были из своей среды. Правда скрыта, очевидцы молчат“, - писала Швенчёнене.

Заявление Швенчёнене о том, что убийство в Медининкай совершили свои, может рассматриваться как отрицание советских преступлений. За такие действия грозит лишение свободы на срок до 2 лет.

Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене информировала Delfi, что было начато расследование по 1 ч. 170-2 ст. УК ЛР (публичное отрицание международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии или умаление их значения).

На данный момент Швенчёнене вместе с Казимерасом Юрайтисом и Валерием Ивановым судят за действия против Литвы и публичное отрицание международных преступлений.