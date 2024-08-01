В годовщину Медининкской трагедии – выпад Швенчёнене

„Медининкская трагедия - темное последствие деятельности литовских спецслужб. Многие факты свидетельствуют о том, что убийцы были из своей среды. Правда скрыта, очевидцы молчат“, - писала Швенчёнене.
Эта запись появилась 31 августа, в день 33-й годовщины Медининкской трагедии. Напомним, что 31 августа 1991 г. на границе с Беларусью советскими омоновцами были убиты 7 литовских таможенников и полицейских. Выжил лишь один – таможенник Томас Шярнас.
Виновников этой трагедии выявили и осудили на пожизненное заключение, это: Андрей Лактионов, Чеслав Млыник, Андрей Рыжов и Константин Михайлов. Наказание отбывает только Михайлов, троих других осужденных Россия отказалась выдать.
В 2017 г. Литовский верховный суд принял окончательное решение по этому делу, признав, что убийство в Медининкай было организовано для того, чтобы удержать Литву в составе СССР.
Заявление Швенчёнене о том, что убийство в Медининкай совершили свои, может рассматриваться как отрицание советских преступлений. За такие действия грозит лишение свободы на срок до 2 лет.
Представитель Генпрокуратуры Эляна Мартинонене информировала Delfi, что было начато расследование по 1 ч. 170-2 ст. УК ЛР (публичное отрицание международных преступлений, преступлений СССР и нацистской Германии или умаление их значения).
На данный момент Швенчёнене вместе с Казимерасом Юрайтисом и Валерием Ивановым судят за действия против Литвы и публичное отрицание международных преступлений.
Юрайтис и Швенчёнене в июле 2022 г. основали организацию „Международный форум добрососедства“. Потом они ездили в Россию и Беларусь, участвовали в пресс-конференциях, рассказывали о том, как плохо жить в Литве, заявляли о нелегитимности литовской власти, призывали к более тесным отношениям с Минском и Москвой.
На этой неделе суд оставил в силе штраф в размере 700 евро, назначенный Швенчёнене за то, что она поделилась в фейсбуке фотографией В.И.Ленина.