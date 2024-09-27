В Глобальном индексе инноваций Литва заняла 35-е место

„35-е место в Глобальном индексе инноваций – это действительно значительное достижение, особенно с учетом сегодняшних экономических и геополитических вызовов. Хотя мы второй год подряд достигаем цели, поставленной в Национальном плане прогресса, мы не можем расслабляться. В Литве созданы благоприятные условия для развития сильной экосистемы инноваций, создающей высокую добавленную стоимость – об этом свидетельствует высокая оценка нашей страны в сферах ценности единорогов или использования технологий“, – говорит Котрина Тамошявичене, руководитель Отдела исследований и анализа Агентства инноваций.