В Глобальном индексе инноваций Литва заняла 35-е место

„35-е место в Глобальном индексе инноваций – это действительно значительное достижение, особенно с учетом сегодняшних экономических и геополитических вызовов. Хотя мы второй год подряд достигаем цели, поставленной в Национальном плане прогресса, мы не можем расслабляться. В Литве созданы благоприятные условия для развития сильной экосистемы инноваций, создающей высокую добавленную стоимость – об этом свидетельствует высокая оценка нашей страны в сферах ценности единорогов или использования технологий“, – говорит Котрина Тамошявичене, руководитель Отдела исследований и анализа Агентства инноваций.
По ее словам, Литва второй год подряд занимает первое место среди всех стран по стоимости своих единорогов, измеряемой по отношению к размеру экономики страны. По мнению К. Тамошявичене, такие результаты могли быть обусловлены и тем, что третьим единорогом Литвы стала компания Baltic Classifieds Group.
Также высокую позицию в Глобальном индексе инноваций Литва смогла сохранить благодаря высоко оцененной предпринимательской политике и культуре нашей страны (8 место), стабильности бизнес-среды (18 место), качеству регулирования (21 место) и эффективно функционирующим учреждениям (22 – место).
В прошлом году среди 132 стран Литва заняла 34-е место.
Глобальный индекс инноваций ежегодно составляется и публикуется Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Индекс призван представить наиболее полную картину инновационного сектора государств, используя около 80 актуальных индикаторов и подчеркивая сильные и слабые стороны в области инноваций каждого государства.