"В Гарляве вспышка легионеллеза, а информации нигде нет. В больнице почти 10 пациентов, но ни администрация не общается, ни Национальный центр общественного здравоохранения (НЦОЗ). Болезнь на самом деле может быть тяжелой, может перерасти в воспаление легких, надо выявить очаг, предупредить жителей", – информировали врачи больницы.
Представитель Каунасской больницы Юрате Кузмицкайте подтеврдила, что в больнице находятся 7 больных, ждут результатов по еще одному случаю (симптомы у этого пациента такие же, как у остальных заболевших).
"Ситуация серьезная. Всего привезли из Гарлявы 8 человек с симптомами легионеллеза. В 7 случаях болезнь подтверждена, один мужчина, находящийся в тяжелом состоянии, еще ждет результатов анализов, но симптомы у него похожие. 5 больных лежат в инфекционном отделении, один в реанимации, еще одного везут из приемного отделения. Все случаи - из Гарлявы, но они из разных домов, поэтому точное место очага неизвестно", – сказала Кузмицкайте.
Легионеллез – это заболевание, проявляющееся поражением легочной ткани с развитием тяжелой формы пневмонии. Заразиться им можно при вдыхании паров воды с содержащимися бактериями. Основными источниками инфекции являются водораспределительные системы. Обычно болезнь не представляет опасности для большинства здоровых людей и склонна вызывать симптомы болезни лишь у людей с ослабленной иммунной системой или у пожилых людей.
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