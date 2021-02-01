В феврале зимняя погода не отступит: снова похолодает пойдет снег

По его словам, по нынешним данным, февраль будет в этом году холоднее обычного и не таким снежным.

"Уже в ближайшие дни похолодает, зимней погода будет и на следующей неделе. В ближайшие дни ожидаются небольшие осадки", - сказал Петкявичюс.

"Днем во многих районах будет ниже нуля, только у моря будет чуть выше нуля. В Вильнюсе днем будет до 4, в Каунасе до 3 градусов. В Шауляй и Паневежисе будет 1 градус мороза. В Клайпеде будет 2 градуса тепла.

В ночь на вторник будет 6–11 градусов мороза, на востоке местами до 12–13 градусов. Осадков не ожидается. Во второй половине дня на западе пойдет снег. В Вильнюсе, Шяуляй и Паневежисе будет 4, в Каунасе около 3 градусов мороза. В Клайпеде днем будет 2 градуса ниже нуля.

В среду ночью во многих районах ожидаются осадки, днем осадки прогнозируют в основном на юге страны. Ночью будет 3-8, у моря 0-2 градуса мороза, днем от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла.

В четверг местами, наибольшая вероятность - на юге, пройдет небольшой снег. Ночью будет 3-8, местами 9-11 градусов мороза, днем 2-7 градусов мороза.

В пятницу во многих районах пройдет небольшой снег, похолодает. Ночью будет 6-11, днем 4-9, у моря 1-3 градуса мороза.

По словам Петкявичюса, в выходные в Литве похолодает еще больше.

"По ночам в выходные будет до -20 градусов, больше 10 градусов мороза будет и днем. Радует лишь то, что небо будет более ясным. Согласно нынешней модели прогнозов, в начале следующей недели осадков будет больше, сохранится морозная погода, местами возможны метели. Но это будет длиться недолго. С середины недели небо прояснится, а по ночам будет -20 градусов", - сказал он.

Сильные морозы отступят, но особенного тепла не будет.

"Похоже, что в феврале будет держаться зимняя погода, время от времени будет наблюдаться небольшое похолодание. В некоторые дни прогнозируют осадки, однако снега много не будет. Таким, по нынешним данным, обещает быть февраль", - сказал синоптик.