В феврале водителей ждет множество проверок: список рейдов

1–3 февраля – проверка пешеходов и велосипедистов – на наличие светоотражающих деталей и жилетов в темное время суток.

5–8 февраля – проверка водителей, останавливаются ли они перед нерегулируемым светофором пешеходным переходом.

10–12 февраля – контроль водителей на предмет опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в запрещенных местах, соблюдения сигналов светофора.

14–16 февраля – проверка водителей на трезвость (не только алкогольное, но и наркотического опьянения).

19–25 февраля – проверка грузовых автомобилей и автобусах в рамках ROADPOL (European Roads Policing Network, Operation Truck & Bus).

26–29 февраля – проверка водителей на предмет занятия посторонними делами за рулем (использование мобильных телефонов и т.д.), использование ремней безопасности (детских кресел, в случае с велосипедистами - шлемов).