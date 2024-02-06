В феврале в Вильнюсе объявят список мест, где снова появятся зеленые стрелки

Сейчас специалисты все еще анализируют ситуацию. После завершения оценки муниципалитет сообщит, где в этом году появятся зеленые стрелки поворота направо.
"Сейчас анализируем полученные данные и ситуацию. Список перекрестков, на которых появятся зеленые стрелки, мы планируем представить до начала весны", – сказал пресс-секретарь муниципалитета Габриэлюс Грубинскас.
Зеленые стрелки вернут не только в Вильнюсе. О таких планах уже информировали Каунас и Клайпеда. Этот вопрос рассмотрит и Кедайняй.
Напомним, что в 2019 г. по распоряжению правительства в Литве убрали все зеленые стрелки. Власти не ожидали, что это решение вызовет бурную реакцию водителей, поэтому вскоре передумали и разрешили городам самим решать, где нужны эти знаки. Через год в Вильнюсе вернули 100 зеленых стрелок, постепенно их число растет. В этом году их снова станет больше.