"Кажется, пропали мои утренние новости. Видите ли вы информацию, размещенную в 9:00 утра? Пытаюсь повторить, но не дает ее опубликовать. Никакого сообщения из фейсбука о каких-то ограничениях я не получал", – писал Бурокас.

По его словам, информацию о ситуации он дополнительно разместил под дополнительной записью в комментариях, но там ее нельзя комментировать и и реагировать на нее.

"Одним словом, мои новости урезали – если и с вечерними будет то же самое, надо что-то думать. Только что?", – писал он.

В комментариях под публикацией Бурокаса его фолловеры писали, что утреннюю информацию видели и читали, но потом она исчезла.

Вероятно, она исчезла, поскольку о ней контролирующему органу фейсбука сообщили лица, поддерживающие российскую агрессию в Украине или наемные кремлевские тролли.