"Завтра с еще большим теплом (до +18°C) к нам придет пыль из Сахары. До этого она не попадала к нам из-за высокого давления, на этот раз препятствий не будет", – писали они в среду.

Правда, особой пыли жители Литвы не ощутят.

"Это не значит, что вы почувствуете песок во рту и будет опасно находиться на улице. Пыль будет находиться высоко в атмосфере, поэтому небо (там, где не будет облаков) будет мутным, а Солнце – более красным. Никакой опасности для здоровья не будет. Пик концентрации пыль намечается после обеда или вечером. Остается лишь молиться, чтобы атмосферный фронт не спешил с осадками, тогда хотя бы на востоке или юго-востоке Литвы можно будет увидеть красный закат (наверное, не удастся, но будем надеяться)", – сказано в документе.

Grynas.lt уже писал, что бури в Сахаре поднимают песок и пыль в воздух, ветер несет их в сторону Европы.