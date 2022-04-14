aA
В четверг вместе с теплом в Литву придет пыль из Сахары. Эта пыль уже покрывала некоторые города Европы, до Литвы пока она не добиралась из-за высокого давления. Однако сейчас условия для ее попадания в нашу страну стали благоприятными, сообщают специалисты "Погоды и климата в Литве".
Smėlio audra Ispanijoje
Smėlio audra Ispanijoje
© Asmeninis albumas

"Завтра с еще большим теплом (до +18°C) к нам придет пыль из Сахары. До этого она не попадала к нам из-за высокого давления, на этот раз препятствий не будет", – писали они в среду.

Правда, особой пыли жители Литвы не ощутят.

"Это не значит, что вы почувствуете песок во рту и будет опасно находиться на улице. Пыль будет находиться высоко в атмосфере, поэтому небо (там, где не будет облаков) будет мутным, а Солнце – более красным. Никакой опасности для здоровья не будет. Пик концентрации пыль намечается после обеда или вечером. Остается лишь молиться, чтобы атмосферный фронт не спешил с осадками, тогда хотя бы на востоке или юго-востоке Литвы можно будет увидеть красный закат (наверное, не удастся, но будем надеяться)", – сказано в документе.

Grynas.lt уже писал, что бури в Сахаре поднимают песок и пыль в воздух, ветер несет их в сторону Европы.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

Цены в Литве выросли: пасхальный праздник обойдется жителям недешево

В Литве дорожают продукты, поэтому пасхальный стол в...

Министр обороны Литвы: рассуждения России о ядерном оружии "кажутся довольно странными", оно давно в Калининграде

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в...

Спецэфир Delfi: Киев на связи — как город оживает после обстрелов, белорусы приглашают украинцев — где найти опору и поддержку?

В Киеве на улицах стало больше машин и прохожих,...

Третья сила. Как украинская территориальная оборона помогает воевать с российской армией

За чуть более два месяца до войны в Украине были созданы...

Война в Украине. Россия продолжает наращивать военное присутствие у восточной границы Украины

Война в Украине продолжается почти два месяца. Бои в...