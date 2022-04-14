"Завтра с еще большим теплом (до +18°C) к нам придет пыль из Сахары. До этого она не попадала к нам из-за высокого давления, на этот раз препятствий не будет", – писали они в среду.
Правда, особой пыли жители Литвы не ощутят.
"Это не значит, что вы почувствуете песок во рту и будет опасно находиться на улице. Пыль будет находиться высоко в атмосфере, поэтому небо (там, где не будет облаков) будет мутным, а Солнце – более красным. Никакой опасности для здоровья не будет. Пик концентрации пыль намечается после обеда или вечером. Остается лишь молиться, чтобы атмосферный фронт не спешил с осадками, тогда хотя бы на востоке или юго-востоке Литвы можно будет увидеть красный закат (наверное, не удастся, но будем надеяться)", – сказано в документе.
Grynas.lt уже писал, что бури в Сахаре поднимают песок и пыль в воздух, ветер несет их в сторону Европы.
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