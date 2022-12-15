В европейском рейтинге открытых данных Литва - на 13 месте

"Открытые данные – это показатель прогресса и прозрачности государства, и улучшение позиции страны в этом рейтинге показывает, что мы движемся в правильном направлении. Открывая как можно больше данных, мы стремимся стать одним из европейских лидеров в этой области. Для этого уже подготовлены все юридические и технические меры, но нам есть куда совершенствоваться и расти. Дальнейший прорыв в использовании открытых данных зависит от всех нас", - сказала министр экономики и инноваций Аушрине Армонайте.

В Европейском рейтинге открытых данных оценивается, насколько улучшились 4 основные сферы: политика открытых данных, национальный портал открытых данных, влияние открытых данных и качество данных.

Литва добилась прогресса во всех оцениваемых сферах. Наибольший прогресс был достигнут в области качества данных – с 16 места мы поднялись на 13 место. Кроме того, Литва во всех областях превосходит средний показатель по Европейскому союзу (ЕС), больше всего – на 10 проц. – в области портала открытых данных, отмечается в сообщении.

Страны разделены на четыре группы по развитию прогресса открытия данных: формирующие направления (трендсеттеры), быстрые последователи, последователи и новички. В этом году, как и в 2021 году, Литва входит в группу быстрых последователей.

Позиции лидеров в этом рейтинге сохраняют и к группе формирующих направления относятся – Франция, Украина, Польша, Ирландия, Эстония, Испания, в этом году в эту группу также вошли Италия и Кипр.

Министерство экономики и инноваций в сотрудничестве со всеми государственными учреждениями стремится открыть как можно больше обезличенных данных для общественности и бизнеса и опубликовать их на литовском портале открытых данных.

В 2021 году количество наборов открытых данных увеличилось почти вдвое, а количество людей, заинтересованных в открытых данных, увеличилось в 5 раз. За первую половину этого года количество открытых наборов данных увеличилось еще на 22 проц., указывают в сообщении.