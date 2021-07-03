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2 июля в Европейском гуманитарном университете состоялась торжественная Церемония вручения дипломов выпускникам 2021 года.
В Европейском гуманитарном университете торжественно вручили дипломы выпускникам 2021 года
© DELFI / Josvydas Elinskas

Во время мероприятия участников Церемонии поздравило руководство университета, друзья и партнёры ЕГУ. Почётными гостями Церемонии стали представители МИД Литвы. С поздравительной речью от имени главы Делегации ЕС в Беларуси выступил Беренд Де Гроот.

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ЕГУ был основан в 1992 году и до 2004 года являлся частным белорусским университетом. В июле 2004 года университет был закрыт белорусскими властями. После обновления своей деятельности в Вильнюсе в 2005 году университет в изгнании постепенно стал частью академического сообщества Литвы

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