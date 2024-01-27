В Европе распространяется опасное заболевание: поднимается температура, затем появляется насморк и кашель

В Европе в 2023 году значительно выросло число больных корью: зарегистрировано 30 000 случаев - это в 30 раз больше, чем в 2022 г., сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 21 000 из них лежали в больнице. ВОЗ предупреждает, что число больных растет, поэтому надо принимать меры - вакцинацию, для пресечения распространения болезни. Не исключение и Литва – пока у нас нет вспышки заболевания, но опасность может прийти и к нам, сообщают журналисты телевидения LNK.