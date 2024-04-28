В Европе распространяется малярия и лихорадка денге: в будущем такие болезни придут и в Литву

Исследователи отметили, что из-за глобального потепления комары и клещи расширяют границы своего обитания и распространяют новые болезни на новых территориях. Например, Литва уже сейчас является лидером по распространению клещевого энцефалита в мире. Ежегодно регистрируют большое количество случаев болезни Лайма. А недавно в Литве появился новый вид клещей.
Испанские ученые прогнозируют, что в ближайшие 20 лет переносимые комарами заболевания появятся в странах Северной Европы, Азии, Северной Америки и части Австралии, пишет The Guardian.
Тигровые комары (Aedes albopictus), переносчики лихорадки денге, с 2023 г. живут в 13 странах Европы: Италии, Франции, Испании, на Мальте, в Монако, Сан-Марино, на Гибралтаре, в Лихтенштейне, в Швейцарии, Германии, Австрии, Греции и Португалии.
Ежегодно лихорадкой денге заболевают десятки миллионов людей, 20 000-25 000 умирают.
Комары являются также переносчиками малярии. В 2022 г. в мире зафиксировали 249 млн. случаев малярии и 608 000 смертей от нее.
В Литве во время Второй мировой войны и после нее местным видом малярии P. vivax ежегодно болели около 2000 жителей. В 1948 г. была основана Республиканская противомалярийная станция, благодаря усилиям врачей и биологов к 1957 г. эту болезнь уничтожили. До 1963 г., не было случаев местной малярии, но с 1964 г. до наших дней регистрируются привозные случаи малярии.
Ученый Литовского университета медицинских наук Арнолдас Паутенюс сказал, что лихорадку денге и малярию переносят разные виды комаров.
"Переносчики лихорадки денге обитают в основном в странах Южной Европы – Испании, Франции, Италии, на Балканах, в Греции и др. Теоретически они могут встречаться и севернее", – сказал Паутенюс.
По его словам, пока в Литве нет благоприятных условий для распространения лихорадки денге. Ученый заметил, что пока вполне возможна фиксация привозных случаев этого заболевания.
Глава лаборатории Центра исследования природы Раса Бернотене сказала, что в будущем существует вероятность распространения в Литве малярии и лихорадки денге.
"Мир в последнее время меняется очень быстро: изменения климата, каждый год средние температуры все выше, увеличилась мобильность людей, миграция, особенно нелегальная, вместе с людьми на новые территории попадают новые патогены", – заметила она.
На данный момент, по словам Паутенюса, ясно одно - Литва отличное место для обитания клещей. Они распространены на всей территории страны, включая городские зоны.
"Совсем недавно в Литве нашли новый вид клеща Haemaphysalis concinna, который также может быть переносчиком клещевого энцефалита", – прибавил он.
Паутенюс сказал, что есть подозрения, что в Литве может циркулировать переносимый комарами вирус, близкий клещевому энцефалиту - лихорадка Западного Нила. Сейчас ученые выясняют этот вопрос.
Бернотене заметила, что от всех выше перечисленных болезней есть вакцины. Кроме того, работают над снижением численности комаров, обычно для этого используют биологические препараты.
"Так или иначе, но врачи и ученые не бессильны против этих болезней, поэтому если проблема станет серьезнее, будут приняты меры для ее решения", – сказал Паутенюс.