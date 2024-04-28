В Европе распространяется малярия и лихорадка денге: в будущем такие болезни придут и в Литву

Ученые сообщают, что болезни, которые переносят комары – малярия и лихорадка денге – быстро распространяются по всему миру. Они появились и в некоторых странах Южной и Западной Европы – в Италии, Испании, Франции, Германии и др. Согласно прогнозам, из-за изменения климата эти болезни охватят еще больше территорий. Литовские ученые говорят, что вероятность появления этих болезней в Литве есть, но в ближайшее время нет вероятности их быстрого распространения в наших широтах. Однако в будущем возможны разные сценарии.