Moderna Spikevax — вторая вакцина, получившая зеленый свет на использование в качестве бустерной дозы после вакцины Pfizer/BioNTech, одобренной ранее в этом месяце.
"Данные показывают, что третья доза Spikevax, введенная через 6-8 месяцев после второй дозы, привела к увеличению уровня антител у взрослых, уровень антител у которых снизился", — говорится в сообщении EMA.
Органы здравоохранения в государствах-членах ЕС "могут давать официальные рекомендации по применению бустерных доз с учетом местной эпидемиологической ситуации", — сообщил базирующийся в Амстердаме департамент EMA.
Отмечается, что третья доза может иметь побочные эффекты аналогичные побочным эффектам второй дозы Spikevax, это тщательно отслеживается.
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