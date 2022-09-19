В Европе начинаются протесты, в Литве последствия могут быть гораздо хуже

Недавно сообщалось что Владимир Путин ждет зимы и надеется на то, что огромные счета на энергоресурсы сломят Европу.

Однако протесты уже начались – в прошлую субботу протестовали около 70 000 чехов. Организаторы митинга требовали обеспечить поставки дешевого газа, заключив договор напрямую с Россией, требовали, чтобы Чехия сохраняла военный нейтралитет, чтобы оказывали больше помощи бизнесу, протестовали против размещения украинских беженцев в стране.

"Конечно, в нашей стране проводят кампании российской пропаганды и дезинформации, некоторые люди прислушиваются к ней", – сказал журналистам премьер Чехии Петр Фиала.

За день до митинга в Чехии акция протеста прошла в Италии. Безработные на улицах Неаполя жгли счета за коммунальные услуги.

Движение Don't Pay ("Не плати" – Delfi) в Великобритании требует снижать цены на энергоресурсы до "доступного уровня", призывает жителей не оплачивать счета, если их требования не учтут. Движение планирует собрать миллион британцев, которые с 1 октября не будут платить за энергоресурсы. Сейчас зарегистрировались 185 000 участников акции. Представители британского правительства называют такие призывы безответственными.

В Литве первый протест против высоких цен на энергоресурсы организовал кандидат в мэры столицы от Национального объединения Витаутас Синица.

Протест в четверг состоялся у здания правительства Литвы. Европарламентарий Раса Юкнявичене заявила, что Синица работает на ул. Латвю (там находится посольство России).

Синица ответил ей, что этот протест нельзя сравнивать с пражским, поскольку он плохо оценивает требования чехов идти на переговоры с Путиным. Он убежден, что цены на электричество в Литве выросли не из-за войны в Украине, а из-за порочных правил рынка ЕС.

Эксперт по коммуникации Арунас Армалис в фейсбуке писал, что сейчас российская пропаганда пытается вызвать хаос в Европе и протест Синицы на ту же тему - не случайность.

"Какое интересное совпадение. Французское телевидение France24 показываем министра энергетики Франции, который говорит об усилиях российской пропаганды вызвать хаос в Европе из-за цен на энергию и возможного ее дефицита, а тут Синица с компанией устраивает в Вильнюсе публичный сабантуй на ту же тему. Нет, нет, они точно за Литву, кто в этом может сомневатся!", – писал Армалис.

Профессор Института международных отношений и политических наук ВУ Айне Рамонайте сказала Delfi, что на первый взгляд, может показаться, что беспорядки будут и в Литве – инфляция одна из самых высоких в Европе, уровень нищеты высокий, цены на энергетику большие, жителей ждет тяжелый период.

"С другой стороны, сколько мы наблюдали прежние протесты, я считаю, что у нас таких больших протестов, как в других странах, возможно, не будет, или если что-то и будет, то вряд ли напомнит продолжение протестов прошлого года", – сказала Рамонайте.

Исследования показывают, что жители Литвы обычно не протестуют из-за экономических вопросов.

По словам Рамонайте, интервью с лидерами "маршей" показали, что за их действиями лежала идеология, многие говорили о временах Саюдиса, были обеспокоены будущим Литвы, некоторым казалось, что ограничения, связанные с коронавирусом переходят все границы. По словам профессора, люди могли объяснить, почему они идут протестовать.

Рамонайте заметила также, что жители Литвы всеми силами поддерживают Украину.

"Понимание, эмпатия и военная ситуация словно не дают обосновать протест эгоистическими мотивами, нам плохо, но им еще хуже. Вопрос в том, будет ли достаточно моральных мотивов", – сказала профессор.

Однако, по ее словам, люди могут протестовать, если увидят, что кризис можно решать иначе.

"Если и будет протест, скорее всего, он будет не напрямую из-за экономического положения, скорее из-за действий правительства. Но я сомневаюсь, что придут протестовать люди из той группы, которые протестовали раньше", – заметила политолог.

По словам Рамонайте, живущим в нищете очень сложно мобилизоваться.

Компания Baltijos tyrimai недавно представила результаты опроса, согласно которым 40% жителей Литвы живут на грани бедности.

"Когда живешь в таких условиях, ездить куда-то на протесты слишком большая роскошь. У тебя должны быть деньги на горючее, ты должен отпроситься с работы, чтобы протестовать, ты в каком-то понимании должен быть свободным человеком", – сказала она, заметив, что по этой причине голоса тех, кому живется труднее всего, общество не слышит.

Рамонайте напомнила, что в кризис 2008 г. протестов не было, но тогда из Литвы уехали 80 000 жителей.

"Эти люди выбрали такую форму протеста, – сказала она. – Не хотелось бы, чтобы кризис проявлялся в такой форме, которая имела бы долгосрочные социальные последствия для Литвы. В Литве может не быть протестов, но это не значит, что власти не должны заботиться о людях. Сложности объективные, если люди не протестуют, не значит, что проблем нет".

Комментируя распространяемую в социальных сетях мысль, будто литовские власти больше думают об Украине и украинцах, чем о своих жителях, Рамонайте сказала, что это благоприятная для России мысль, поэтому она не удивилась бы, если бы кто-то намеренно ее распространял.

Однако, по ее словам российская пропаганда в Литве "попадает" только с теми лозунгами, которые уже заложены в обществе.

"Наши данные показывают, что, несмотря на все, наше общество всеми силами поддерживает Украину. Я думаю, если такую информацию кто-то и пытается распространять, то она не получает большого резонанса", – убеждена профессор.

Рамонайте сказала Delfi, что наблюдается нездоровая тенденция, когда всех, кто критикует власти в Литве, называют слугами России.

"Политики и комментаторы, которые так делают, могли бы подумать, что они ведут себя так же, как, например, Александр Лукашенко. Он может сам верил и верит, что если кто-то протестует, то этого человека подстрекает Запад – здесь такая же модель мышления. Такая позиция неэтичная, это антидемократическое и совершенно неоправданное поведение. Должна быть нетерпимость к расклеиванию таких ярлыков, ведь это противоречит основным принципам демократии", – сказала Рамонайте.