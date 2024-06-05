В этом году жители Литвы сократили свои расходы на поездки по стране и их продолжительность

"Самый популярный вариант путешествия — простая поездка на выходные — 77 проц. (респондентов) путешествовали с одной или двумя ночевками. (...) На втором месте по популярности — однодневная поездка — 48 проц. опрошенных отметили, что отправлялись в такую поездку", – рассказала журналистам Й. Межене, представляя результаты проведенного в этом году исследования об изменениях в местном туристическом секторе.
"Но если сравнить частоту таких поездок, то здесь явно лидирует однодневная поездка. В среднем у респондентов таких поездок (в прошлом году) было почти 8, а простую поездку на выходные, хотя многие респонденты их испробовали, но осуществляют реже – примерно по три поездки на одного респондента", – добавила аналитик.
По словам аналитика, наиболее популярными направлениями для однодневных поездок (сити-брейков) являются Вильнюс и Паланга, такие поездки выбирают 8 проц. опрошенных, Каунас – чуть меньше, 6 проц.
Как показало исследование, для простых поездок на выходные жители выбирают такие курортные города, как Друскининкай или Паланга – 13 проц. респондентов, на длинные выходные – отдых у моря в Паланге и Клайпеде (соответственно 24 и 13 проц. респондентов), а более длительные ежегодные отпуска проводят также в Паланге или Швянтойе (соответственно 28 и 16 проц. респондентов).
В этом году жители сократили свои расходы на поездки
По словам Й. Межене, по сравнению с 2023 г. в этом году наблюдается небольшое сокращение расходов жителей на турпоездки по стране.
"Средние туристические расходы на человека в прошлом году составили 189 евро, в этом году – 177 евро. Здесь учитываются поездки всех типов, и сколько в среднем тратится", – рассказала аналитик.
"Хотя снижение небольшое, и через этот, и через другие вопросы (ощущается) беспокойство по поводу финансовой ситуации и болезненность финансового аспекта", – подчеркнула аналитик.
И как следствие, по ее словам, в этом году большая часть жителей указала, что соотношение цены и качества на литовских курортах уступает зарубежным курортам, а туристы-однодневки в целях экономии выбирают поездки без ночевок.