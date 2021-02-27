В этом году "Вильнюсская книжная ярмарка" не состоится

"Из-за продолжающейся пандемии, влияния пандемии на рынок и неясной регламентации мероприятий в этом году, организационный комитет "ВКЯ" (...) решил, не проводить ярмарку в 2021 году", – сказано на сайте мероприятия.
"Ради защиты здоровья участников и посетителей ярмарки, предоставления качественного и широкого содержания, сохранения традиций встреч с писателями и приобретения книг, мы сообщаем о переносе Вильнюсской книжной ярмарки на 24-27 февраля 2022 года", – сообщают организаторы.
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