В этом году "Вильнюсская книжная ярмарка" не состоится

"Из-за продолжающейся пандемии, влияния пандемии на рынок и неясной регламентации мероприятий в этом году, организационный комитет "ВКЯ" (...) решил, не проводить ярмарку в 2021 году", – сказано на сайте мероприятия.

"Ради защиты здоровья участников и посетителей ярмарки, предоставления качественного и широкого содержания, сохранения традиций встреч с писателями и приобретения книг, мы сообщаем о переносе Вильнюсской книжной ярмарки на 24-27 февраля 2022 года", – сообщают организаторы.