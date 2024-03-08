В этом году в приоритете ГНИ – сферы торговли, строительства и общепита, а также торговцы автомобилями

По данным портала, инспекторы также будут тщательно следить за тем, не используются ли средства компаний для удовлетворения частных нужд, а также за уплатой налогов лицами, занимающимися электронной коммерческой деятельностью.

В 2024 г., как и в предыдущие годы, ГНИ будет уделять наибольшее внимание тем налоговым рискам и сферам экономической деятельности, которые оказывают наибольшее влияние на поступления в бюджет, а также тем, где масштабы учета доходов и уклонения от уплаты налогов являются наибольшими, сообщила начальник ГНИ Эдита Янушене изданию vz.lt.